1日偷拍10女裙底　警員認窺淫罪判1年感化

警員今年5月於休班期間，1日內連環偷拍多達10名女子的私密部位，最後在港鐵中環站一道扶手電梯上再偷拍女性裙底照時，被便衣警察當場發現拘捕，事後被控共10項非法拍攝或觀察私密部位罪。被告於2星期前承認控罪，今日（12月1日）在東區裁判法院被判12個月感化令。

29歲被告余健華、報稱警察。案情指，今年5月24日中午時分，有5名警員在港鐵中環站A出口附近進行巡邏，期間1名警員發現被告鬼祟地尾隨1名年輕女子上扶手電梯，並用手機偷影該女子的短裙。另一名警員現身及截查被告，但被告情緒激動及嘗試逃跑，最終要由4名警員去制服。被告在警誡下，招認「我一時諗歪咗，先用電話影個女仔裙底。」其後警方在被告的手機內，再發現他於案發前的2個多小時內，偷拍了另外9名女性的裙底影片。

辯方早前求情時提及，被告自小立志成為警察，長大後成功實現夢想，並在受訓期間獲頒發銀笛獎，但定罪後將無法再做警察。辯方今日指，被告對事件有悔意，日後會接受輔導治療。最終裁判官接納感化官的建議，判處被告接受感化令。

案件編號：ESCC 1858/2022