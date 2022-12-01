刺警「孤狼」死因續研訊　受傷警上司庭上哽咽謝醫護

去年7月1日銅鑼灣發生男子刺傷警察後自戕死亡的事件，死因裁判法庭今天（12月1日）就死者梁健輝的死亡事件繼續研訊。受傷警員的上司作供時哽咽，稱「阿祖（受傷警員）條命執得返，多謝周醫生協助」，表示要代表香港警隊多謝瑪麗醫院團隊；又指自己當時曾要求救護員先送「阿祖」去醫院。呈堂片段顯示死者被制服時背部朝天，雙手被鎖上手銬，後來才被解開手銬接受救治。

死者梁健輝，終年50歲。2021年7月1日晚上約10時05分，他在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺向28歲男警蘇敬祖，然後再用刀刺向自己的胸口，同日不治。警長文藝峰作供指，當晚他與蘇敬祖及另外2名同僚在崇光百貨外執勤，突然聽到有人大叫「有刀」，他見到1名同事被人圍住，另有1名男子手上拿着東西，上下向身體移動，似是將物件插向自己。文在現場處理人群，不久後聽說共事良久的下屬蘇敬祖被人刺了一刀，便立即放下手上工作去看蘇，見到他倒在地上，地下很多血，有些更呈啫喱狀。文指自己當時用捉住蘇的手，見他面部及嘴唇都很蒼白，更有幾次睡着了。文稱「當時估佢唔掂」，叫救護員為蘇提供氧氣罩，但似乎幫助不大。文又問救護督察可否先送蘇上救護車，但遭拒絕，因為現場另一男子無呼吸無脈搏，要先送他上車，文回應「唔得喎！我同事都唔得咁滯，果個都無呼吸無脈搏，不如送咗呢個有呼吸有脈搏嘅先。」不過救護督察堅拒，最後過了約2至3分鐘，蘇才被送上救護車。

持有急救證書、在救護員到場前曾協助為死者梁健輝急救的女督察潘煒琦作供，她在當晚約10時08分到達現場，見到死者倒臥在血泊之中，便立即上前為友者按住傷口止血及檢查，首次檢查發現死者的呼吸脈搏很弱，1至2分鐘後覆檢已經再沒有呼吸脈搏。潘為死者施行心肺復甦法，及使用自動心臟除顫器進行電擊，死者都沒有反應。此外今天庭上播放由警員拍攝的現場片段，見到死者一開始面部向下倒臥在地上，雙手被鎖上手銬在下背位置，地上布滿血漬，約數米外有1把雙刃刀。其後死者被轉動改為面部朝天，由潘為死者急救，旁邊亦有其他警員圍住，施行心肺復甦法期間，死者胸口一直有血滲出。

案件編號：CCDI-555/2021