驢皮易惹惡菌　阿膠恐含致病物　保育組織促管制

由驢皮熬製而成的阿膠雖被《本草綱目》稱是「補血聖藥」，不過有動物慈善福利機構指驢皮貿易對人類及動物反構成公共衞生威脅。機構「The Donkey Sanctuary」今日(12月1日)表示，2020年5月與肯尼亞國際畜牧研究所，測試了108塊將運往香港及中國內地的驢皮，發現有逾80%的驢皮已被金黃色葡萄球菌污染；40%帶有耐甲氧西林金黃色葡萄球菌變體(MRSA)，其中3個樣本帶有致命毒素「Panton-Valentine-Lleukocidin」，有機會令人類感染具侵襲性的壞死病。

機構指，傳統中藥阿膠生產過程涉及大量驢隻，推動了驢皮需求，令無良商家經常沒篩走患病的驢子等，並以不衞生的方式屠宰驢子，例如混合物種屠宰或於非法後院屠宰，而全球貿易下的一般運輸方式皆混合了其他動物毛皮，增加高風險健康問題，並直接令阿膠產品被致病物質污染。它又說跨境運送驢皮或令流行疾病傳染到別國，導致當地健康的動物爆發疾病，卻因驢皮貿易沒經獸醫和生物安全協議的情況下運作，大部分貿易皆不受監管和以保密方式進行，令貨物通常無法追蹤，亦因此無法追溯已出口的受污染毛皮。

「The Donkey Sanctuary」動物營運執行董事 Faith Burden表示，報告的發現令人震驚。從驢皮貿易各個階段的衞生條件可見，對動物和人類的疾病風險構成嚴重威脅，又相信其他來源國家和地區的毛皮如果經過測試，亦有機會發現其他重要病原體的存在，如鼻疽、動物流感和非洲豬瘟等，因此呼籲中國、香港、越南和泰國政府立即停止進口驢皮，並促請出口國的國家政府立即採取措施停止驢皮貿易。