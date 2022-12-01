今增10137確診　輸入佔606宗　多15患者離世

本港新冠肺炎疫情復燃。衞生署衞生防護中心公布，今日(12月1日)新增確診破萬宗，錄得10,137宗個案，包括9,531宗本地及606宗輸入個案，單日確診數字是自今年9月9日以來新高。另醫管局呈報再多15名患者離世，第5波疫情至今累計10,549人病亡。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午在疫情記者會表示，本港上月中旬起污水檢測人均病毒含量急速上升，Omicron BA.5仍為主流株；另流感病例開始增加。

輸入個案方面，包括546宗經核酸檢測確診、60宗快速抗原測試確診，當中373宗涉及機場檢測樣本、190宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下43宗涉及第4至7日樣本。截至昨日(11月30日)，本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現97宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及113宗BQ.1.1亞系個案。

院舍及學校個案方面，多19間院舍錄得新個案，安老院有23名院友及2名員工染疫，殘疾院舍有11名院友及1名員工中招，故合共有82名院友及2名員工被列為密切接觸者。另多1,284間學校呈報新個案，來自719間學校，包括122間幼稚園/幼兒中心、304間小學、273間中學、20間特殊學校：有19間學校共19班別疑現傳播，需要停課7天。