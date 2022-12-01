教師快樂感錄新低　逾80%每周工作逾51小時　機構促增加人手　

本港疫情漸趨緩和，學校逐步恢復全日面授課。有機構進行調查發現，教師在校工作的時長較去年增加，逾80%教師每周工作超過51小時或以上，當中有近66%教師每周工時達61小時或以上；教師整體快樂感評分更錄10年來新低，由去年的5.13分，下降至今年的4.71分。機構認為情況令人關注，促請教育局正視有關問題，進一步改善班師比例，精簡學校行政人手，加強支援。

香港教育工作聯會聯同香港教育工作者工會上月向全港學校發出問卷，成功收回953份在職教師回應。調查發現，教師在校工時正按年增加，今年有81%教師每周工作超過51小時或以上，較去年的74%上升，而每周工作61小時或以上亦由去年的34%，大幅增加至49%。教聯會主席黃錦良相信，與疫情下的學習環境和常態轉變，以及近年落實多項新教育政策有關，導致教師工作量增加，預備時間亦較以往長。

調查又發現，有85%教師感到現時工作壓力略大及過大，壓力來源主要來自學校的行政工作(76%)、批改、備課、上課等教學工作(60%)、學生的學習差異擴大(59%)、新增教育政策要求(56%)，以及學生的情緒問題(50%)。此外，疫情帶來的影響亦不容忽視，而幼稚園承受著嚴峻的營運壓力，幼師被裁員、減薪、凍薪等情況亦屢見不鮮。至於被問到教育局推《教師專業操守指引》會否成為教師壓力的其中一大來源之一，該會主席黃建豪稱，目前有關專業操守的疑問，暫未看到是與政治相關，反而同事間的彼此摩擦較多。

黃錦良建議，教育局應推出相應支援措施，以改善師生身心健康，包括精簡學校行政人手，增加人手支援相關工作，進一步改善班師比例，將小學增加至1：1.7、初中增加至1：2.0、高中則增加至1：2.3，以減輕教師工作壓力。同時盡快在幼稚園落實「一校一行政主任」政策，以減輕幼師的行政工作量。