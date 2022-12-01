被控2019年7.1立法會暴動　鄒家成涉暴動案分拆審訊

因參與民主派初選而涉嫌違反《港區國安法》被起訴的鄒家成及劉頴匡，連同藝人王宗堯等共14人，涉於2019年7月1日衝擊立法會，而被控參與暴動等罪。鄒家成及另12人否認暴動罪，原排期2023年5月29日開審；但由於民主派初選案將於2023年1月30日開審，並預料將審至6月或7月，控方今日（12月1日）向區域法院作出申請，將鄒家成的暴動案審訊與其他被告分拆，並排期至2023年10月16日開審，獲法官批准。

本案14名被告包括鄒家成（24歲）、劉頴匡（26歲）、黃家豪（20歲）、羅樂生（19歲）、何俊諺（21歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、潘浩超（31歲）、沈鏡樂（23歲）、王宗堯（41歲）、馬啟聰（30歲）、文家健（21歲）、范俊文（28歲）及林錦均（25歲）。他們被控於2019年7月1日，在立法會綜合大樓參與暴動。除劉頴匡以外，其餘被告不認罪。劉頴匡亦涉民主派初選案，他也打算認罪。

控方今申請鄒的案件與其他被告分拆，獲法官批准，控方須於14天內將新控罪書存檔法庭。案件排期至2023年10月16日開審，預計審訊15天，並於9月4日作審前覆核。控方透露現有34名控方證人，包括2名市民、2名職員及1名指紋專家，並涉及大量影像片段，包括立法會綜合大樓內的閉路電視及公開媒體片段，共約43小時，預料若須於庭上播放，將需時約8天。

案件編號：DCCC 606-610, 1069/2020, DCCC 259/2021