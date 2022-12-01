3幼童確診新冠留醫PICU　另3歲男童染甲型流感命危

本港新冠疫情復熾，在流感病毒夾擊下，先後有多名幼童染疫入院。醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生(兒童及青少年科)邵嘉嘉今午(12月1日)表示，當局近日接獲4宗幼童入院的嚴重個案，包括一名22個月大男童確診新冠，曾出現心臟停頓，現已轉送至伊利沙伯醫院。另有一名3歲男童因確診甲型流感入院，目前情況危殆。

邵嘉嘉表示，該名22個月大男童，因發燒3天至今早曾到私家醫院求診，之後情況一度轉差，目前已轉院病因須進一步了解。另有一名5歲男童同樣感染新冠後情況危殆，他上月28日快測確診，昨日(11月30日)到大埔那打素醫院急症室後，再轉送至威爾斯親王醫院兒童深切治療部，曾出現腦水腫。該男童過往健康良好，上月13日曾接種1劑復必泰疫苗。

另外，一名有長期病患的12歲女童亦於上月27日因發燒送到威院急症室，一度嚴重，須轉至兒童深切治療部，現時情況穩定。至於患流感的3歲男童個案，他目前在伊利沙伯醫院醫醫，情況持續轉差，需使用呼吸機及強心藥，今早送至兒童醫院深切治療部，情況危殆。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，兒科病房早前曾爆滿，現時兒科病床佔用率62%，擔心個案上升會增加。他又提到，因新冠而留院的病人目前已上升至平均2,700人，而本港近日每日有340人因確診新冠入院，嚴重及危殆人數亦升至120人，當中有18.6%來自院舍病人。他呼籲市民感到不適應盡早求醫，有需要可獲發新冠口服藥。