裸照威逼15歲前女友當性奴　無業青年認非禮勒索囚30個月

23歲無業男子3年前結識年僅15歲的女網友，雙方火速「撻着」成情侶，不足1個月後極速分手。男方其後卻以女網友的裸照，要挾女方做他性奴至她28歲，又迫她放學後上他家，幫他口交和舐腳。當女方要求刪除時，男方竟「獅子開大口」索價逾萬港元，另加每月4次性活動的條款。涉案男子最終被捕，被控2項促致未滿16歲的人以製作色情物品、勒索、非禮及刑事恐嚇等共7罪，他早前在區院承認其中5罪，求情指事主為他的初戀，後因難以相處而分手。法官今日(12月1日)就案件判刑，斥責他對事主的所為，是嚴重羞辱的侵犯行為，不認為他是衝動犯事，而是經精心計算來剝削年幼事主，案情嚴重，法庭須處以阻嚇刑罰，最後將他判囚30個月。

被告陸浩文的律師今求情指被告屬初犯，並因其外表及身體疾病致他自尊心低落，平時喜好玩線上遊戲及中樂。被告因衝動犯事，並因本案而辭去工作，事後已後悔，並承諾會改過自新。法官判刑時引述被告的精神及心理報告，指被告並沒有任何精神問題，但其性格被動及內向，亦因外表而自尊心低落及強烈自卑。被告渴望擁有親密關係，卻不善於處理異性關性，且性需求得不到滿足，而滿腦子性及錯誤性觀念。被告亦視事主的配合是對他有好感，且從侵犯過程中獲得快感，更低估法律後果，認為其重犯機會屬中等偏高，建議被告接受輔導及治療以改善情況。另事主的創傷報告則指事主因事件而起的負面情緒，已隨時間漸漸減退，事件對事主而言已過去，不再影響其日常生活。

法官續指案情無疑十分嚴重，事主經被告威脅才答應到被告家中及再發送裸照，被告更要求事主替其口交及舐腳，過程歷時逾5小時，屬十分羞辱的侵犯行為。而被告脅迫事主就範而施加的心理壓力，等同使用暴力，且若非事主反抗，被告幾乎成功與事主性交。被告及後的要求更得寸進尺，對於案時只15歲的在學女生而言是殘酷及難以接受。法官考慮到事件歷時逾5個月、被告認罪等，認為監禁為合適刑罰。

案件編號：DCCC 850/2021