大灣區航空今首飛台北　東京線即日預售　來回連稅2799元起

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空再擴展飛行網絡！由香港往返台北的新航線今日(12月1日)傍晚首航，是該航空公司繼泰國曼谷後，開辦的第2個載客航線。除此之外，大灣區航空再為久未離港旅遊的市民帶來喜訊，繼早前宣布會增設日本東京航線後，已有旅行社即日起開放訂購大灣區航空的東京線航班機票。

就台灣當局上月放寬港澳人士以「團進團出」形式入境旅遊，據東網記者今日香港機場直擊，大灣區航空台灣首航乘客包括一個20多人參與的旅行團。至於台灣旅客張先生及李小姐為慶祝拍拖一周年而來港旅遊3天，其中，張先生表示回程揀選是次航班主要考慮到時間性，可在晚上8時多抵達台北。相比下，其他航空公司航班回程時間太早，在港遊玩不了多久，而太晚回去又擔心不夠休息應付明日(2日)工作，未來他仍會考慮乘搭大灣區航空訪港或去其他地方旅遊。

大灣區航空由香港往返台北的航班每周共5個來回航班，逢周日及一，往台北的航班起飛時間為早上8時55分，回程時間則為早上11時45分。逢周四、五及六則為夜機，晚上6時10分飛往台北，返港航班則於晚上9時回程。由香港往來曼谷的航班則每日一對。

另外，大灣區航空早前宣布擬明年1月，增設來往東京成田的航班。目前已有旅遊平台已開放大灣區航空的東京航線參考，航班時間更可早去晚返，機票來回最抵1,820港元起，連稅2,799港元起，但不包行李。包10公斤、20公斤行李的機票，來回連稅分別3,279及5,119港元。