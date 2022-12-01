多45地納強檢　土瓜灣傲雲峰上榜

再增45個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(12月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該45個地方的人士，須於明日至後日(2日至3日)期間進行病毒檢測。政府明日會於南區石排灣邨重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.香港仔石排灣邨碧朗樓

2.將軍澳唐明苑唐輝閣

3.天水圍栢慧豪園3座

4.天水圍天悅邨悅榮樓

5.天水圍天恩邨恩慈樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌滿東邨滿和樓

2.馬鞍山耀安邨耀遜樓

3.鑽石山龍蟠苑龍璣閣

4.筲箕灣東旭苑東麗閣

5.將軍澳富康花園10座

6.馬鞍山銀湖‧天峰7座

7.長沙灣海麗邨海賢樓

8.馬鞍山錦泰苑錦興閣

9.土瓜灣傲雲峰2座

10.柴灣藍灣半島1座

11.粉嶺欣盛苑欣秀閣

12.屯門兆麟苑旭麟閣

13.天水圍嘉湖山莊樂湖居14座

14.黃竹坑南濤閣3座

15.屯門新圍苑新珮閣

16.天水圍天富苑賢富閣

17.將軍澳英明苑明達閣

18.大角咀柏景灣9座

19.屯門翠寧花園2座

20.荔枝角曼克頓山6座

21.青衣青逸軒1座

22.柴灣新翠花園5座

23.沙田溱岸8號1座

24.屯門悅湖山莊8座

25.荃灣海濱花園海暉閣

26.長沙灣碧海藍天5座

27.太子萬盛閣2座

28.上環普仁街11號世銀花苑

29.大埔新達廣場6座

30.沙田御龍山2座

31.元朗青山公路元朗段251號元朗廣場

32.沙田希爾頓中心C座

33.粉嶺牽晴間9座

34.元朗宏業西街29號宏富苑

35.屯門康德花園2座

36.荃灣愉景新城12座

37.屯門邁亞美海灣2座

38.牛池灣瓊山苑瓊峰閣

39.牛池灣威豪花園3座

40.荃灣韻濤居C座