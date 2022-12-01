行人隧道貼海報　女工程師管有物品圖刑毀罪成候判

女工程師涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內夥同他人張貼海報，在事隔逾2年後被控管有物品意圖或摧毀財產罪。她早前不認罪受審，至今天（12月1日）在九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官梁雅忻將她還押至本月16日判刑，期間會為她索取社會服務令報告。

28歲被告譚雯雯，被控於2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，管有1支噴膠、1盒牆貼紙、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩及3支雙頭筆，意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。

裁判官裁決指，本案主要是依賴環境證供，警員在被告身上搜出控罪列出的物品，能夠用作於破壞。辯方質疑拘捕警員的證供，指被告逃跑時的跑動方向有矛盾，裁判官則認為該警員的作供無問題，不論被告的跑動方向，均是屬於跑動中，該警員見到被告跑動，於是上前截停。裁判官指被告供詞有不脗合證據的地方，因為其自辯稱該噴膠是全新的，但經裁判官仔細檢查後發現噴膠有舊痕迹。裁判官在全盤考慮後，拒絕接納被告證供，並根據當時情況和環境，找不到原因解釋當時被告跑動及管有控罪所指物品，因此裁定被告管有的物品是可用於或意圖破壞相關行人隧道，並裁定被告罪成。

案件編號：KCCC 7/2022