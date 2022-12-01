花展明年3月終重返維園　攤位本月中拍賣　紅黃碼者禁競投

原定今年3月在新冠肺炎疫情下重返維園的香港花卉展覽(花展)突然取消，直至今日(12月1日)，康樂及文化事務署終於宣布，花展會在明年3月10日至19日實體回歸，且為期10天，地點仍在維多利亞公園。不過因應防疫措施安排，大會今年將不設與食品及飲品相關的商業攤位，其餘42個商業攤位則包括花卉及園務、手工藝品、售書及攝影器材。

至於花展的商業攤位將於本月15日下午12時30分至傍晚6時，在長沙灣體育館公開競投，康文署指面對經濟下行壓力，為支援中小企業，花展的商業攤位競投底價是2019年花展競投底價的一半，即最低為7,750港元。署方提醒競投當天，所有進入競投場地人士都必須符合「疫苗通行證」的規定，而被區分為「紅碼」及「黃碼」的人士不可進入競投場地。除獲豁免人士外，進場前須掃描「安心出行」場所二維碼。

另外，因應疫情發展，康文署會在花展實行各種防疫措施，其中，攤位獲許可人及其工作人員須已完成新冠疫苗接種，及在花展開始前24小時內自費進行1次快速抗原測試，並須在其後每3天在進入場地前自費進行1次快測及保留每次結果紀錄3天，另須保留打針紀錄或康復紀錄二維碼，以及快測無染疫結果照片作證明。不過，花展各項防疫抗疫措施或會有所變更，署方仍有機會調整花展的規模及開放時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消花展。