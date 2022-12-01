不法開賭案明年1.18宣判　周焯華向受牽連同事致歉

綽號「洗米華」的太陽城集團始創人周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件結案陳詞第3日，今午(12月1日)控辯雙方均完成陳述，將於明年1月18日上午9時半宣判。首被告周焯華向受牽涉的同事致歉，尤其是被羈押的同事及其他家人。

周焯華表示「我唔知道點解(太陽城)會變成犯罪集團或者黑社會」，強調一向奉公守法經營，對於被控犯罪集團及黑社會罪，感到無奈和不解。他續指，在澳門經營10多年，太陽城在全球多個國家有貴賓廳業務，未曾收過任何投訴或舉報，從無人命傷亡、財物損失；在全球包括中國內地，也未發生過刑事案件，亦無在內地宣傳推廣招攬賭博。

周又表示，太陽城曾創造3,000多億澳門博彩收入，故以此合法收益去掩飾達210多億澳門元的多年賭底面收益，認為是不可能，當中更未攤分90多間賭底面公司的利益，直言「唔知道邏輯係咩嚟，根本冇犯罪意圖，亦冇犯罪報酬」，反問如何有犯罪的動機；加上太陽城過去把每月收入的90%投入社會公益活動及康樂及文化事務，僅10%為太陽城當月利潤，說「如果唔算公營機構應該都唔會係黑社會啦」。

他另向受牽涉的同事致歉，認為「令到佢哋陷於痛苦之中，包括我唔認識嘅歐宏東、李紹聰(分別是第13及18被告，2人均在內地被捕)，對唔住，我唔想因為我，因為呢間公司，我做過嘅事到底係好事定係壞事，係同政府同心協力，定係我個人的利益，帶咗畀咁多人受到嘅痛苦、羈押、家庭分開...希望法庭可以開釋佢哋，令佢哋早日同家人團聚。」