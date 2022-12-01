政Whats噏：加電費勢在必行　李鎮強分享節能招數

國際燃料價格高企，本港兩間電力公司明年加電費，勢在必行。議員李鎮強日前出席網台節目，指疫下百業蕭條，升斗市民嘅薪水無可能追得上電費嘅漲幅，然而政府已經同兩電簽咗利潤協議，即使要檢討利潤水平，或引入競爭以打破寡頭壟斷，都係屬於長遠嘅事。點樣減少用電以節省支出，相信係較為可行嘅短期目標。

李鎮強話香港嘅夏天特別熱，以致好多人嘅屋企都要開冷氣。因此電費，尤其是商業用戶方面，空調所佔嘅比重最大，相對而言，照明所耗嘅電力就無咁高，事關目前嘅慳電膽或LED燈，較傳統嘅鎢絲燈膽慳電好多。所以間屋要開冷氣的話，就要留意其他會發熱嘅電器，譬如電腦，唔用就取最好熄咗佢啦，就算係採取休眠模式，都會消耗電力㗎。之不過，如果係半小時以內嘅短暫外出，反而唔好熄冷氣機，因為用高電流量推動嘅電器，啟動時所需嘅電量係最大。其實只要拉好窗簾、關好門，令到室內溫度保持穩定就得嘞，而就算開暖氣，做法都係一樣。另外，佢建議採用變頻式電器，雖然操作聲浪稍高，但勝在用電量較低。

對於有人主張沖熱水涼唔超過3分鐘係最慳電、可以做到零電費嘅講法，李鎮強認為並唔容易，尤其是採用即熱式熱水爐，要將十幾度嘅凍水一下子升溫至四十幾度嘅暖水，發熱管必須好大嘅電流；反而採用儲水式熱水爐並輔以太陽能光伏板，就有可能做得到。講起太陽能發電，李鎮強話政府近年鼓吹再生能源，而電力公司亦願意花錢去購買民間嘅太陽能電力，但佢認為做法未必符合效益，畢竟香港地方細，日照唔係咁高，太陽能所產生嘅電力效果頗為有限，若果併入電網不但係杯水車薪，輸送過程仲會有損耗添！佢話電力公司與其用4、5港元一度電購買太陽能電力，不如將呢筆錢投放番電力用戶仲好啦。

談及加電費嘅同時，有電力公司宣布推出「燃料費資助」，以作為基層家庭嘅電費補貼，李鎮強就嫌所涉金額只得一億，只係「小恩小惠」，認為補貼金額應提高之外，亦要向基層市民發派消費券，有關計劃需延長至一或兩年。