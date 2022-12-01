專家倡院友加強劑可打二價疫苗　部分成人自選接種第5針

新冠疫情持續下，港府谷針無極限。衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，今日(12月1日)聯同行政長官專家顧問團進行會議，就接種復必泰二價疫苗討論，並發出暫擬共識建議。專家建議二價疫苗可作第3針，另已打4針疫苗的院友，可按個人需要接種額外一針二價疫苗；年滿18歲、已完成接種4劑疫苗超過半年的人士，可在知情同意下選擇打額外一針以加強個人保護。

專家會上表示，經審視海外的實踐經驗，以及復必泰二價疫苗與本港流行的Omicron變種病毒株脗合，二價疫苗可作為第3或第4劑疫苗的另一選擇。專家又認為已接種4劑疫苗，或已接種3劑並曾受感染的院舍院友，可按個人需要接種額外1劑二價疫苗，來加強其個人保護，但院友亦可在知情同意下，選擇接種原始的病毒株疫苗。

另外，因應部分成人已打4針且超過半年，專家認為有關人士可選擇於完成最後一次接種或康復後6個月，在知情同意下選擇接種額外一劑疫苗，而相關做法也適用於18歲或以上免疫力弱人士，而相關間距可縮短至3個月。