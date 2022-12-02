六旬婦智破「猜猜我是誰」電騙案　保不失兼助警方拉人

本港詐騙案不絕，部分無良騙徒更以長者為目標，其中電話騙案的「猜猜我是誰」手法，中招的長者尤其多，今年首3季，有近7成受害人為61歲或以上，涉款4,600萬港元；而「假冒官員」手法的61歲或以上受害人只佔12.7%，但損失金額高達1.71億元。一名64歲婦人遇「猜猜我是誰」騙局，機警發現上門收款者未能講出兒子姓名，未有付款保不失，更協助警方成功拘捕該騙徒。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，電話騙案而言，今年1至9月接獲1,687宗，較去年同期升130%，涉款7.21億港元，以「假冒官員」及「猜猜我是誰」手法為主，兩者佔整體電騙案近54%(906宗)及46%(780宗)。「假冒官員」案受害人以女性較多，佔68.4%(594人)；61歲或以上佔12.7%(110人)。年紀最大一位受害人為86歲婆婆，損失194萬元。

而「猜猜我是誰」受害人亦以女性居多，佔68.9%(508人)；61歲或以上佔69.6%(513人)。64歲已退休的何太分享險墮騙案的經歷，她上月3日收到一個來電，對方一開口便稱呼何太為「媽媽」，指自己喉嚨痛故聲線不同，表示被歐洲警察拘捕，需3萬港元保釋金，並指會着朋友到其牛頭角彩霞邨寓所收款。約個半小時後，一名陌生男登門，醒目的何太發現對方未能說出兒子的姓名，拒絕付款。隨後再有人來電，聲稱會再派「朋友」來收款，但前來的竟然與早前的為同一人，何太遂報警求助。至上午11時許，她與秀茂坪特遣隊人員在附近兜截，於彩禧路認出涉案男子，騙徒隨之落網。