越界回憶實現變進建築城市設計成就展　12月9日起展出

香港建築師學會在「創意香港」及香港駐紐約經濟貿易辦事處資助下的《越界-回憶.實現.變進》建築城市設計成就展，於8至10月先後在杭州、北京、紐約巡迴展出，並即將於12月9日回到香港壓軸開展，於Nan Fung Place及亞洲協會香港中心舉行。

策展團隊由本地資深建築師組成，包括林雲峯、胡燦森及蕭國健，邀請超過40組香港及海外參展單位，採用創新裝置、沉浸式體驗、多媒體展示及研究分析等多元化的形式，呈現國際都市香港的發展歷程。展覽既展示了多個富有啟發性的建築專案和設計作品，並於展覽期間舉行一系列不同議題的對談環節、建築師導賞及參展者分享會，邀請觀眾前來探索多元香港，細味其堅韌無比的人文精神與獨特的地方風貌，從而促成由建築角度出發，探討城市、傳統、文化和未來之間的跨時代對話。

策展團隊希望引領觀眾進入城市建築師的世界，在勾畫藍圖之時，更要代入不同界別的專業身份，縝密地為歷史、保育、城景發展、科技與承傳本土文化全面考量，跨越不同領域的專業知識，創建出持續發展的理想城市。