自殺者親友尋短風險高4.5倍　生命熱線推WhatsApp動態貼圖打氣

在自殺事件中，痛苦的不僅是逝世者，還留下他們身邊的人，自殺者的家人可能會經歷長期煎熬及哀傷。慈善機構生命熱線表示，上月19日是國際自殺者親友關懷日，「生命熱線」作為香港首間以華語推行自殺者親友支援計劃的機構，與海外逾300多個城市同時響應及支持是項活動。由「生命熱線」主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助推行的賽馬會「釋心同行」計劃於上月20日在大埔「香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營」舉行主題名為「仍然在一起」的活動，予自殺者親友參加，並推出WhatsApp動態貼圖，希望喚起社會大眾對自殺者親友及身邊人之關懷。

根據研究指出，每名自殺離世者會令6至10名親友情緒受困擾，而他們的自殺風險較一般人高4.5倍，自殺者親友的哀傷歷程十分漫長，受影響人數眾多且具自殺風險。生命熱線又指，60多位自殺者的親友參與是次關懷日活動，透過戲劇遊戲及創作、互動戲劇及特別的祝願儀式，以釋放參與者的情感。其中兩位自殺者親友以繪畫心意卡抒發內心感受，透過輕鬆的卡通畫作製作成動態貼圖，並可應用於即時通訊應用程式WhatsApp，讓大眾主動關懷身邊人。

「生命熱線」執行總監吳志崑表示，自2008年開始，「生命熱線」開展全港首個以華語推行的自殺者親友支援計劃，至今已為超過1,000名家屬包括成人和孩子提供專業的哀傷輔導。「國際自殺者親友關懷日」起源於1999年，由美國參議員里德倡議，經美國國會通過訂定。因他的父親自殺身亡，身為自殺者的兒子，深感自殺者親友的悲痛。而每年感恩節前的周六則是「國際自殺者親友關懷日」，今年的「國際自殺者親友關懷日」是上月19日。