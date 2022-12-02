海富苑遭淋通渠水斬斃男子　疑涉旺角情侶收債謀殺案

本周二(11月29日)在旺角海富苑發生的謀殺案, 暫住在51歲姓鄧男友人在海欣閣單位、疑有不良嗜好的64歲男子李勵權，因被質疑與男住戶的女友有染，結果遭男住戶淋潑通渠水及亂刀斬斃。事後男住戶一度攀出單位窗外危坐及被通渠水灼傷，送院後至昨日(12月1日)不治。

消息指，慘死在亂刀下的李勵權，曾涉嫌與今年5月在旺角發生的一宗謀殺案而被捕，他其後獲准保釋候查，直至他遇害前暫未被起訴。這宗謀殺案發生於5月27日，一對俱姓張（46及59歲）的情侶，到砵蘭街一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成男死女傷。經調查後，警方先後拘捕及落案起訴涉案10男2女，他們分別被控謀殺、串謀意圖傷人等罪，並分4案處理。

首案被告依次為楊永松（37歲）、謝應權（32歲）、林穎彤（20歲、女）、黃偉健（37歲）及售貨員姚守兵（33歲）。次案被告為廚師鄭家豪（31歲）、裝修工陳家松（34歲）及售貨員卓振強（32歲）。第3案被告為高雅證（50歲）及趙麗娜（51歲、女）。第4案被告為許家富（20歲、操普通話）及李德倫（21歲）。

除了姚守兵及趙麗娜外，其餘被告均被控謀殺罪，控罪指他們於於2022年5月27日，在旺角砵蘭街299號2樓與其他不知人士，謀殺男子張志傑。姚及趙則被控於上述同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害。