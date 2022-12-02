義工局呼籲重拾助人初心　去年培訓逾2.6萬名義工

常言道：「助人為快樂之本」。義務工作發展局表示，今年該局以「Do Good. Feel Good. 重拾助人初心」為主題，於社交平台舉辦愛心分享行動，呼籲各界義工由即日至下周五(9日)期間，分享因助人或關愛行為，而引發好心情的照片，並配上簡短文字及標註，讓好心情得以廣傳，向大眾宣揚義務工作精神。

義務工作發展局指，去年培訓逾2.6萬名義工、義工領袖及義工管理人員，動員近3萬義工為超過400間機構提供11萬服務小時，與社會各界攜手締造一個文明和關懷的社群。而由民政及青年事務局與義工局合辦的「香港義工獎」，承接「國際義工日」將於下周六(10日)頒發以「義工時數」為基礎及經各界社會領袖組成的評審委員會選出的傑出獎項，更期望透過得獎者的助人故事，感染更多市民投入義工行列。

聯合國訂定每年12月5日為「國際義工日」，旨在推動義務工作發展，鼓勵各地政府和團體向義工致敬，並嘉許義工對實現全球可持續發展目標的貢獻。義務工作發展局自1992年起，響應國際義工日，每年舉辦慶祝活動，向全港義工致謝，亦鼓勵市民把義務工作融入生活。