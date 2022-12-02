東方日報A1：防疫政策須清晰　0+0經濟先有起色

新冠肺炎疫情纏港3年，病毒殺傷力變得愈來愈弱，惟離地港官「碎步式」放寬防疫禁令害得香港人財兩失，其堅持的「0+3」入境檢疫政策要旅客抵港初期捱飯盒，即使專家及各行各業均苦勸港府盡快放寬至「0+0」亦不果。商界表示，本港必須短期內通關經濟才有起色，盼港府釐清防疫政策，「盡快解決『0+0』這條數學問題」；又指若內地放寬防疫限制，很大機會帶動明年本港經濟錄正增長。

長期封關令本港經濟持續低迷，難以吸引人才及企業來港發展。香港總商會總裁梁兆基昨出席論壇後表示，本港目前營商環境面臨相當大挑戰，香港要短期內盡快「通關」才可恢復正常運作。對於港府實施「0+3」入境檢疫安排至今兩個多月，但當局近日卻指毋須再提「0+幾」，似乎迴避落實「0+0」，全面取消入境檢疫，梁強調衷心希望香港能盡快解決「0+0」這條數學問題，否則沒有辦法處理香港這麼多挑戰和抓住機遇，他稱明白港府於通關上需要作平衡考慮，重申商界不論「0+幾」，只看港府最終政策帶動香港人員往來的自由程度，若效果良好，商界會願意配合，惟目前本港防疫措施窒礙人員往來，令外圍仍對港營商環境持觀望態度，但本港仍存在不少優勢，相信恢復人員往來後，一切會復常。

至於內地部分城市最近放寬防疫限制，但何時會放寬與香港的通關條件則依然未明。梁形容內地放寬防疫限制後對香港增長的幫助是「立竿見影」，很大機會能帶動明年本港經濟錄正增長。他稱，其商會於今年11月進行調查，發現會員企業認為最大的挑戰是通關，而人才流失方是第二大的挑戰。他又指，能源開支佔中小企營運開支比例較高，若相關開支持續增加，對本地中小企營運情況相對比較不樂觀，他希望來年財政預算案可以幫助中小企。

梁又提到，香港發展數碼經濟面對不少挑戰，第一是嚴重投資不足，目前科研投資佔經濟總量不到1%，而要符合經濟合作發展組織（OECD）標準的3%，香港需要增加兩個百分點。

此外，過往的稅務差異令到很多國際跨國企業將區域總部移到香港，但是在過去10至20年，無論是與亞洲區還是其他OECD成員相比，香港優勢已經不是很大，而且全球最低稅率不可以超過15%，令香港在稅務優惠方面未必可以增加優勢，他認為本港必須找一項新的優勢，來替代舊有支柱。他又指，事實上過去幾年特別是歐美國家，來港成立區域總部的數字一直慢慢下跌，唯一只有上升的是內地，香港跟內地慢慢融合時，香港在國際商貿聯繫的角色及擺位是怎樣，他認為社會都要慢慢思考。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：