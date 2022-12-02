國泰疑搵客人笨　預留機位突加價　畀多逾千蚊燃油費

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空疑「搵客人笨」，《東網》近日接獲讀者投訴，指在使用「保留票價」(Fare Lock)服務預留機位，但不足1天後確認購票時卻突然被加收「燃油附加費」，每張機票較原先貴逾千港元，國泰職員則解釋指購票當天撞正公司加燃油附加費。讀者批評國泰留票服務形同虛設，大呻被「搵笨」，又指職員從未提及會加價，卻因手續程序需時而「硬食貴飛」。國泰回覆《東網》查詢時即「跪低」，稱已按原價售賣機票予該客人。

「保留票價」容許顧客繳交訂金，保留心儀機票價格約3天，稍後再付錢購票。不過，讀者黃太向《東網》反映，她於10月31日凌晨致電國泰預訂4張12月中由香港至澳洲墨爾本的機票，包括2張學生機票，並使用「保留票價」服務，而她是國泰會員，故獲豁免繳付按金。熱線職員即時確認4張機票，包括正常、學生優惠價格，並提供行程資料，以及要求黃太於11月2日下午前提交學生證作審批學生身份，才發放2張優惠機票的繳費連結。

但當黃太即日提交學生資料予國泰後，所收到的機票價格每張突然較原先貴約200澳元，折約逾千港元，遂向職員查詢，國泰職員解釋款項為燃油附加費，而票價是根據黃太遞交文件時計算。黃太對解釋大感不滿，認為「保留票價」應以最初的報價計算，而今形同虛設，不能保證72小時內票價沒變動。她又質疑職員最初並沒有提及燃油附加費變動，令她要「硬食」貴機票。但若72小時內未能成功付款，將喪失現有票價，再次預訂的票價更貴，她最終亦只能無奈付錢。《東網》接到投訴後隨即聯絡國泰，國泰亦「跪低」，稱已聯絡黃太，並為她按原本查詢的機票價格重新預訂，令她按原定計劃出發。