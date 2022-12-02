灣仔弒父縱火自殺案　老翁術後失禁照顧壓力倍增　疑兇情緒爆煲

灣仔駱克道金樂大廈昨日(1日)發生奪命火警，一名姓劉(89歲)男戶主全身燒焦並胸口有刀傷當場死亡，而53歲兒子亦胸口有刀傷，送院後死亡。警方初步調查後，相信事發前兩父子曾爆發爭執，兒子其後用刀襲擊父親並在單位內縱火，遂把案件改列謀殺、自殺及縱火。今晨(2日)早上11時許，數名探員返回現場繼續調查。

案中弒父的兒子，因獨力照顧父親而壓力爆煲。據悉，劉翁早前接受手術，惟事後開始出現失禁情況，父子大約2至3天才外出一次。疑兇曾向移居外地的胞弟透露，因照顧老父勞心勞力，並患上抑鬱症。今晨9時，灣仔重案組探員到西區域多利亞公眾殮房進一步調查，經法醫剖屍查驗後，發現劉翁胸口有一個由生果刀斜插的約6.5厘米深傷口，而疑兇其後取出另一把刀自戕，其胸口有約1.5厘米深的傷口。疑兇其後在單位門口淋松節水點火，當時他思緒混亂，不知所措，走入洗手間在浴缸浸水，最後被屋內的濃煙焗暈，送院不治。據了解，消防發現劉翁時胸口仍插着生果刀，在現場急救期間，消防剪開衣服時，生果刀被衣服纏繞，故兇刀放在手臂旁。劉氏父子在香港親友不多，警方聯絡疑兇一名表兄弟到殮房辦理認屍手續。

另外，東網記者今晨返回起火的6樓單位，起火單位及同層單位仍未解封。起火單位全屋滿目蒼夷，玻璃窗粉碎，窗框鬆脫，冷氣機損毀，屋內遺有大量焚毀的雜物。而金樂大廈為商住大廈，每層1梯2伙，1至3樓為商用，4樓至20樓則為住宅。火警導致全棟大廈暫停電力供應，估計最快要一星期時間搶修。灣仔民政事務處在大廈大堂貼出通告，指已啟動緊急求助熱線及臨時庇護中心，向有需要的住客提供協助。由於大廈升降機暫停，而大廈多長者居住，消防義工隊成員到場，了解居民需要。