彌敦道二戰前洋樓擬從三級歷史建築升格至一級　古諮會下周四討論

位於彌敦道190號的洋樓在2018年獲評為三級歷史建築，目前卻面臨被拆卸危機，有保育團體希望爭取改列為一級歷史建築，古物諮詢委員會昨日(1日)上載文件亦顯示，將於下周四(8日)召開會議，討論彌敦道190號的建築物應否升格為一級歷史建築。根據古物諮詢委員會的資料文件指，九龍尖沙咀彌敦道190號的建築物建於1932至1933年，為商業類型，業權由私人擁有。

此外，另有兩個項目，擬議為二級歷史建築。其中一個為新界大埔錦山丈量約份第6約地段第1218號(近漢家路)超廬，建於1934年，為住宅類型，業權由私人擁有。另一個為香港薄扶林前潮州八邑山場歷史構築物，建於1924年，為紀念用途，業權亦由私人擁有。

有關文件亦公布「九龍東茶果嶺村公營房屋發展土地平整及基礎設施工程的勘測、設計及建造」的文物影響評估，評估區內確認11項文化遺產資源，分別為兩座三級歷史建築，以及其他9項歷史建築。文件亦顯示，預計工程會對其中7項文化遺產資源有直接影響。而有兩項三級歷史建築，包括羅氏大屋和茶果嶺天后宮，估計將受地面振動、傾斜和沉降間接影響。古蹟辦得悉，位於項目範圍內或附近的羅氏大屋和茶果嶺天后宮，將透過適當措施原址保存，並須通過攝影和製圖記錄、狀況調查、結構評估、防護屏障、以及定期監測振動、傾斜和沈降去降低擬建工程期間產生的間接影響。

文件又指出，就著直接受影響的建築物或構築物，即茶果嶺212號、前四山公立學校、茶果嶺40號 (茶果嶺鄉民聯誼會) 和茶果嶺95及95A號，將以攝影、視頻、製圖記錄以及內部和外部的 3D 掃描去降低擬建工程期間產生的間接影響。另外，應盡快回收位於擬拆除建築物或構築物中的可移動文物或構造。此外，多仔石和「合義龍」龍船將會受到擬建工程的間接影響，所以兩項文化遺產資源都需要進行攝影記錄。而文件亦指，多仔石應設置防護屏障，「合義龍」龍船則需搬離項目區外存放；所有回收的文物或構造須儲存起來，以備日後再用，並交由房協整合，視乎詳細設計去配合日後的房屋發展。