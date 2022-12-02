本港昨確診破萬　若疫情趨勢持續　梁子超料兩周後見頂

本港新冠疫情升溫，昨日(1日)確診數字再破萬宗大關。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(2日)在電台節目表示，由於Omicron BA.2為主的變種株於今年2至3月肆虐本港，距離現在已有較長時間，相關自然傳播造成的免疫群體衰退，帶BA.2的個案由兩周前的每周增逾一倍，回落至現時升少於3成；而為現時主流的BA.4/5，個案反彈溫和，由高峰時每周升25%，跌至現時的增3%，若趨勢持續，XBB、BQ.1.1等新變種株病例未急升，疫情有可能在兩周後見頂。

梁子超強調，群體免疫仍可保護大部分人，不過污水反映的確診比例升幅高，意味染疫個案增加，病毒在社區流行，很多市民受暴露，數字遠高於現時公布的確診數字。至於應否放寬社交距離措施，梁坦言要視乎公營醫療系統是否守得穩，因為冬季期間，除了新冠病毒外，患慢性阻塞性肺病、心肌梗塞、中風等風險相對較高，屆時多患者入院，會對醫療系統構成壓力。他認為復常階段最重要是控制本地疫情，減少長者和高危人士患重症的機會。

另外，在後疫情時代，很多地方爭相放寬防疫措施，惟梁提醒，部分北半球地方已撤銷「口罩令」，均提早出現冬季流感季節，情況也較嚴重。他以加拿大為例，當地兒童感染流感後嚴重個案急增，住院病人中5歲以下幼童的佔比最多。他擔心本港鬆綁入境要求下，容易使流感病毒流入本港社區，而有些3歲以下的嬰幼兒未曾暴露在流感病毒下，呼籲他們應盡快接種流感疫苗。