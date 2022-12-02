考評局改DSE倫理與宗教及中國文學科考期　免同一日應考兩科

考評局今日(2日)宣布，修訂明年香港中學文憑試的考試時間表，而有關修訂亦已獲公開考試委員會通過。倫理與宗教科更新後的考試日期為明年5月18日，卷一為早上8時30分開考，至早上10時15分結束；而卷二則為早上11時正開考，至下午12時45分結束。中國文學科方面，更新後的考試日期為明年5月17日，卷一為早上8時30分開考，至早上10時30分結束；卷二則為早上11時15分開考，至下午1時15分結束。

而後備考試則由原本明年5月17、18日，改為明年5月19日進行。此外，明年文憑試甲類科目筆試維持於明年4月21日開考，其他科目的考試日期則維持不變；而放榜日期仍然暫定於明年7月19日。

考評局秘書長魏向東表示，為回應學界的意見，並考慮到考生的需要，以及希望在防疫抗疫和考試安排之間取得平衡，考評局就明年文憑試考試時間表作出修訂，修訂後，將不會有考生需於同一日應考兩個不同科目。今次改動主要涉及倫理與宗教和中國文學科，合共約有2,000名考生報考。