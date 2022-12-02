「長洲覆核王」郭卓堅獲配油塘公屋　房屋署證實收回單位

「長洲覆核王」郭卓堅早前被傳媒揭發在2019年獲配油塘油麗邨公屋單位，有指郭長年居於長洲東堤小築，他於2020年在單位內與妻子曹敏儀做直播，曹及後更向傳媒承認曾到該單位兩、三次，並透露郭有意把該公屋給她拍片用，她又指單位內有床、電視及平安鐘等，電話費等帳單的抬頭皆是郭卓堅，事後遭質疑他濫用公屋資源。

事件曝光後，房署介入調查，並證實早前已收回郭卓堅的公屋單位，至於為何郭卓堅能夠獲配公屋單位，房署回覆指，由於涉及個人私隱，不方便透露其他資料。房署發言人稱，為確保公屋資源得以妥善運用及合理分配給真正有需要人士，房屋署前線管理人員會透過日常屋邨管理措施和突擊家訪，確認租戶的居住情況，以及偵查租戶有否在單位內進行違反租約及/或屋邨管理扣分制的行為。對懷疑的個案，房屋署會作出深入調查，如證實有關租戶違反租約，會採取適當的租約管理行動。

有「長洲覆核王」稱號的郭卓堅，多年來就公眾利益相關事項提出司法覆核，最近一次是今年10月入稟高院，就政府不接納被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」一事申請司法覆核，獲判勝訴，但政府最後修例處理。此外，還有挑戰丁權、高鐵「一地兩檢」合法性及《禁蒙面法》等，但大部分最終不獲受理或敗訴，他亦因為欠過百萬訟費，遭入稟申請破產。