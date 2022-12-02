安老院舍個案呈雙位數增幅　李輝：爆疫源頭或來自新入職外勞

新冠疫情下，安老及殘院院舍繼續有零星個案。安老事務委員會委員李輝今早(12月2日)在電台節目上表示，近10日安老院舍的呈報確診個案有上升，源頭似乎來自最近入職的外地勞工，因外勞首先染疫，再在照顧院友時傳播予他們，令院友確診個案有雙位數的增幅，不過大部分中招的院友病徵不明顯，重症及入院比例不高。

李輝又指，暫託中心專門接收輪候入院的染疫長者，惟她透露有時大半天都未能安排相關長者到暫託中心，難起分流作用，令部分院舍寧願召喚救護車將長者送院，最終或因院友屬輕症，被分流到暫託中心。至於專家顧問團建議院舍長者，若已打4針、或已打接3針且曾受感染，可按個人需要接種二價疫苗，她指出要有大量院舍長者報名打針，才可安排外展隊上門接種，又建議想打二價疫苗的長者，可到社區疫苗接種中心。

呼吸系統科專科醫生梁子超則在一節目表示，近期安老院舍二次感染的個案比例高達3成，相信是因為長者較早打針，以及免疫力較弱，強調一定要靠打針提高保護力，呼籲院舍長者盡快打第4針，而第3至5針考慮接種二價疫苗，一來可針對現時流行的變種株，提供較好保護力；二來可在幾個月內減低傳播。他以美國為例，當地已有數以千萬計的人民，包括長者打二價疫苗，副作用跟原始株疫苗無分別，重申可安全接種。