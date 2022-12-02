童樂居虐童案1被告涉虐待9童　案件押後至12.9裁決

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。早前先後有5名被告認罪，她們分別被判囚4周至4個月19周。「童樂居」案件暫時有5名被告不認罪，其中1名被告否認9項虐兒罪，案件今（2日）在九龍城進行結案陳詞，辯方呈上海外案例，指被告行為或涉及「合法改錯」，以即時反應制止兒童一些不當或危險的行為，而非事後體罰。控辯雙方呈交結案陳詞後，案件押後至12月9日裁決，被告續准保釋。

24歲被告李慧雯，報稱無業（前幼兒工作員），她被控9項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。控罪指她於2021年11月19日至12月20日期間，在旺角砵蘭街香港保護兒童會，身為超過16歲而分別對5名1歲兒童，即男童G、K、R、AK及女童AA，1名2歲男童J及3名3歲或以下不知名兒童，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略他們。被告持有幼兒教育高級文憑，曾任職幼稚園教師約1年半。她自2020年12月28日開始受僱於童樂居。 被告早前自辯，解釋曾用手觸碰兒童，但只為示意他們須停止一些危險行為。

辯方陳詞指，法庭作出裁決時需考慮事件背景、歷時、次數、反應的動作是否合乎比例，以及相關幼童的年齡及性格等。考慮到涉案幼童的年紀，未必可以言語有效溝通，有時需要身體動作輔助，而被告作出的身體動作，或只是向幼童示意，及幼童哭泣亦未必等於受到不必要的苦楚等。辯方表示雖童樂居有不少負面評論，亦明白警方花費心力調查事件，但法庭不應「一刀切」，並非每個看似襲擊的行為也涉及刑事責任。

案件編號：KCCC 1883/2022