私家車剷上行人路撞倒小學9師生　受傷學生入稟索償

2020年1月上水發生嚴重交通意外，1輛私家車行經天平路近鳳南路時，突然失控剷上行人路，並撞倒多名途人，意外共造成9人受傷，當中包括該處附近小學李志達紀念學校的師生，有傷者更被捲入車底。事隔2年後，其中1名傷者由其母親代表入稟高院，向肇事司機索償。不過入稟狀並沒有透露具體索償金額。

本案原告歐陽同光、由其母親鄧湘君作代表，被告是肇事司機陳翠欣。據入稟狀指，被告於2020年1月17日下午在上水天平路駕駛私家車時，因其疏忽導致發生交通意外，並令原告受傷。原告遂入稟要求被告作出賠償。

資料顯示，案發當日李志達紀念學校的男教師正帶着12名年約8至9歲的小三年級學生，於附近運動場完成田徑項目，返回學校期間遇上此宗意外。私家車將男教師及多名學生撞倒，1名男生更一度被捲入車底，但在消防到場前已被途人合力救出。意外中，男老師以及3男1女學生身體多處骨折，但仍然清醒，由其他老師陪同送院，當中一名男童情況嚴重，其後轉送往威爾斯醫院治療。

案件編號：HCPI 309/2022