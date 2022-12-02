質疑三道三鐵計劃無考慮人手成本　議員轟「舊債未清新債又來」

《施政報告》提出「三道三鐵」計劃，運輸及物流局今(2日)與立法會提出計劃走綫概念及功能，並指預期於今年12月到明年3月進行公眾諮詢，2023年第四季推出「主要運輸基建發展藍圖」。有議員質疑計劃未有考慮香港人手和成本，而2014年提出的計劃如今亦未展開，質疑「舊債未清，新債又來」、「議而不決、決而不行」，也有議員提出部分路線的更改建議。運輸及物流局局長林世雄回應會考慮各建議，並會根據香港整體作出規劃。

三道分別為北都公路，由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北；沙田繞道，由大埔連結到西九龍；將軍澳油塘隧道，即興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展。三鐵分別為港深西部鐵路，連接洪水橋和前海；中鐵線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘；將軍澳線南延線，把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區。議員劉國勳質疑規劃未和打鼓嶺、新界北新市鎮銜接，以及香港人手能不能夠應付多項工程，林世雄回應指會根據香港整體作出規劃。

議員顏汶羽質疑將軍澳油塘隧道的必要性，他指調景嶺和油塘只差一個地鐵站，而目前的將藍隧道出口在茶果嶺道，且茶果嶺去油塘開車只要30秒就可以到，將軍澳與油塘連結亦有可能「塞爆油塘」，因此他對計劃有「極大保留」。局方回應未來希望將軍澳的北、中、南部各有隧道可以出去九龍才會如此規劃。議員陳學鋒則批評政府「舊債未清，新債又來」，如2014年的運輸規劃提到的北港島環線和南港島綫西段；議員葉劉淑儀也指時任房屋署副署長曾在說服置富花園居民接受將華富邨搬去薄扶林雞籠灣時，答應興建西段，但現在「冇晒」，林世雄回應指南港島線西段，會配合屋邨重建而興建，至於北港島環線則會港鐵討論技術上問題，並會監察緊整個香港島鐵路的擁擠情況。

針對中鐵線路線，有議員持不同意見。議員田北辰和李梓敬認為東鐵線不應該接駁到九龍塘，因會加重九龍塘擁擠情況，張欣宇則同意支持九龍塘，因可將新界西地區直接連結到九龍中心地區，陳恒鑌則指中鐵線應有與荃灣綫交匯的地方。路政署署長陳派明指屯馬線運行後，九龍塘站的擁擠情況有改善，惟未就中鐵線方案有進一步解釋。