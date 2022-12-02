冬季服務高峰期將至　何栢良倡已打針確診疫患不用送至負壓病房

適逢冬季流感高峰期，加上新冠疫情的夾擊下，患者數目急增，公營醫療系統勢必受壓。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(12月2日)接受電台訪問表示，面對冬季服務高峰期，公立醫院的負氣壓病房未必可應付需求，認為醫管局可調整服務方向，例如不用把已打針的確診個案送到負壓病房，而是將相關人士安排在同一普通病房，以便調動資源，避免影響其他非緊急服務。

二價疫苗方面，專家昨(1日)建議已打4針、或打3針且曾確診的安老及殘疾院友，可按需要打額外1針二價疫苗，也可在知情同意下選打原始株的疫苗；二價疫苗亦可作為第3、4針的另一選擇。何栢良稱，相信有需要打第5針的人，部分人打上一針至今已超過7至8個月；另有市民未曾染疫，或因個案有升勢而想打針，他建議當局在二價疫苗供應充足下，進一步開放予他們接種。此外，他指出本港的打針率不低，故認為政府不用再識別低風險的患者、做不必要的檢測。

家庭醫生林永和則表示，政府不是強迫所有人打第5針，或無止境地接種，因為部分人針後半年開始中招，加上有市民詢問能否打第5針、外國都是相隔半年可打加強劑，也陸續開始打第5針，故當局只是為市民提供多個選擇。他建議醫護人員、食肆工作者，可以打第5針加強保護。若打第5針，林認為市民接種前可詢問醫生意見，可選擇二價疫苗、原始病毒株疫苗或科興疫苗。不過根據數據，二價疫苗的保護力較佳，即使之前打科興，第5針仍可考慮「溝針」打復必泰二價疫苗。