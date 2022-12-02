多一名七旬婦染類鼻疽　患糖尿病住長沙灣　其家人曾於9月確診

類鼻疽感染個案爆未停，衞生署衞生防護中心今日(2日)表示，由上月26日至今的過去一周，新增一宗類鼻疽個案，為一名患有糖尿病的70歲女子，居於長沙灣元州街。她的一名家人曾在今年9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們於較早時共同暴露於受污染環境而受到感染，該宗個案的流行病學調查仍在進行中。本港今年累計共錄得38宗類鼻疽個案，包括22宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心表示，新增的個案曾於上月17日出現頭暈和發燒，並於同月19日前往明愛醫院急症室求診，當日入院。病人的臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。她的痰液樣本經衞生署公共衞生化驗服務處證實驗出類鼻疽伯克氏菌。

政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》(第599章)附表1下的法定須呈報傳染病。衞生防護中心會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。