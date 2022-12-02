荃灣綫列車甩門事故　港鐵：會引入科技進行預測性維修

今年11月13日上午，一列荃灣線往中環方向的列車在駛進油麻地站時發生事故，約兩卡車廂駛進月台後停下，兩對向月台方向的車門脫落，事故發生後有市民經路軌逃生，期間有列車駛過，幸未造成傷亡。立法會鐵路事宜小組委員會今（2日）就事故進行討論，議員建議港鐵應使用科技避免事故再一次發生，又指港鐵一年內發生兩次甩車門事件，可見沒有吸取教訓，形容事件非常嚴重，不可接受。

港鐵車務總監李家潤表示，會於兩個月內完成調查及提交報告，六個月內完成全面檢視軌道旁的結構裝置及相關設施，亦會﻿﻿為車務控制中心及車長加強培訓，加強軌道設施的實時監察及事前警報。議員盧偉國指，2013年將軍澳線出現嚴重事故，去年銅鑼灣發生甩車門事件，可見港鐵未有吸取教訓，希望他們做好風險管理，又指今次事故中有乘客走入路軌，質疑港鐵處理機制。

議員劉國勳指港鐵可研究要科技減低事故機率及提升安全指數，如可在路軌安裝感應器，又指目前港鐵懲罰機制除了計算延誤外，應按嚴重性考慮刑罰，議員田北辰建議車務控制中心在發生意外時可以有評估權，以決定是否應停駛路軌列車，以及在路軌交接點安裝閉路電視。李潤雄表示會考慮相關建議，而新型號的「Q車」會有有智能裝置，可將門的信號傳入控制中心。

議員陸頌雄指雷同的事故重複發生，令人認為港鐵聘請的顧問公司「流流地」，而且讓人覺得有利益衝突。議員周小松也認為上一次事故發生後，港鐵也表示會引入預防性維修，但未見有實質改善，而維修人手外判也不能確保質素。運輸及物流局副秘書長黃珮玟稱，機電署也有聘請專家研究事故原因，而李潤雄則指出，未來會用科技進行預測性維修。