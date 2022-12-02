不滿肥叉變瘦叉　帶刀返燒臘店追究　退休漢認傷人囚12周

今年4月1名男子在粉嶺雍盛苑街市買叉燒，疑因叉燒屬「肥叉」或「瘦叉」的問題與燒味店員爭執，該男子離開不久帶刀折返，店員不甘示弱，從廚房拿鐵湯勺與對方對峙，終演變成肢體衝突。警方拘捕2人並落案起訴他們傷人及管有攻擊性武器等共4罪。其中1人早前否認控罪，惟他於開審前認罪，今天（2日）於粉嶺裁判法院被判監12星期。

61歲被告劉艷波，報稱無業，被控傷人及管有攻擊性武器共2罪，控罪指他在2022年4月14日在雍盛苑街市鍾鼎燒味外非法及惡意傷害陳錦雄，並管有攻擊性武器，即1把刀，意圖將其作非法用途使用。辯方求情時指被告為退休人士，曾任職廚師，患有高血壓、脂肪肝，須要長期服藥。案發當日不滿所購買的叉燒由「肥叉」變「瘦叉」，加上在家喝了藥酒，一時衝動下，於家中取刀回到案發地點，雖然被告用刀指向受害人，但其後已把刀扔掉，被告亦被受害人用湯勺襲擊致受傷。被告於開審前認罪，有悔意，冀法庭輕判。

裁判官判刑指，考慮到整體案情，雖被告於開審前認罪，但有案例指出管有攻擊性武器罪須判處監禁式刑罰。裁判官續指被告不滿食物質素而帶刀到受害人工作地點爭執，取出該刀指向受害人，所幸沒有傷人，而被告受傷則是咎由自取。裁判官接納求情指被告年事已高，有悔意，因飲酒後衝動所致，2項控罪分別以判監12星期及16星期為量刑起點，扣減4分之1刑期後，下令2項刑期同期執行，因此總刑期為12星期。

案件編號：FLCC 353/2022