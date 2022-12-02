港鐵新信號系統多年無進展　議員斥改用承辦商方案僅為補鑊

港鐵在2015年批出工程及採購合約，為部分鐵路線更換信號系統，惟港鐵於2019年發生新信號系統測試事故，其後信號系統進度一直落後，終決定改用承辦商方案。立法會今日(2日)討論港鐵信號系統更新時，有議員質疑沒有人需要就整件事問責，亦無公開損失，擔心耗費的成本會轉嫁至市民，港鐵回應指票價不會因而受影響。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟說，事故發生後港鐵曾嘗試採取不同措施，包括增加資源、審視流程、加強獨立驗證工作等，以提升軟件檢測及修正的工作效率，並追回進度，但成效均未如理想。更換方案後，荃灣綫新信號系統可在2025至2026年投入服務，整體工程預計在2028至2029年完成。

議員陳學鋒批評港鐵只是在「補鑊」，在採購評估失誤後，沒有人要問責，也無公開損失，事故變成「更新系統」；擔憂損失變成港鐵加票價的原因，希望港鐵清楚交代，不要「遊花園」。香港客運服務總監楊美珍回覆指，港鐵票價由票價調整機制監管相信不會影響車費。議員張欣宇則詢問新列車到港後需要多長時間進行測試，港鐵車務總監李家潤表示約需一年，而93輛新列車預計在2028年全面使用。