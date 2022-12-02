西營盤皇后大道西與桂香街重建　居民依依不捨　商戶憂生計前路

市區重建局今日（2日）公布啟動西營盤「皇后大道西╱桂香街發展項目」重建計劃，多個獲釋重建的居民和商舖都感到依依不捨。有買入重建單位半世紀的住戶對該區人情味感到最不捨，不過因家中甩灰跌石屎問題嚴重，故明白重建有其需要；有受影響的商舖租戶則坦言茫茫，其商舖已經營逾80年，歷經三代人洗禮，大多只做街坊生意、薄利多銷，認為重建後將無法支付地舖開支，生計成疑。

居住桂白街昌桂樓的占卜大師譚先生與其太太一同居住在300多呎的自置物業，由於譚先生患有眼疾而無法視物，故居唐樓二樓對他來說亦頗為吃力，相信在重建後大樓有電梯可更輕鬆。譚先生最初因西營盤地理位置優越，方便在家做占卜工作而購入該單位，1998年買入時索價90萬港元，現時若市建局收購他稱至少要900萬港元才願意賣出，不過他更心儀「樓換樓」方案，笑言「要占卜過先可以換」。

年屆65歲的陳先生買入西營盤自置單位已有50年，他稱最初是父親購入單位，自己亦於10多年前搬回與父親同住，一家六口居於合共約千平方呎的單位，對於單位充滿回憶，得悉重建計劃後亦感到非常不捨，他稱尤其是鄰里間的人情味非常難能可貴，「隔離左右都識咗十幾年，以前仲會送下野食」。不過單位天花日久失修，鋼筋外露之餘更經常甩灰跌石屎，非常危險，故認為有重建需要。

戴女士經營街口的小攤檔多年，她稱此攤檔由一位朋友的婆婆開始經營，歷經80年三代人，最後由她接手，「（店舖）啲地磚都老過我！」。對於重建她感到非常彷徨，擔心生計受損，難以養家，坦言現時攤檔只需繳交數千港元牌照費，做些街坊生意、薄利多銷，難以在重建後租置地舖繼續經營。至於在西營盤經營麵包店逾廿年的馬太亦表示，對重建後的搬遷感到憂慮，因麵包店自家製麵包，搬遷器材料需逾百萬，若重建後搬到其他舖頭將難以負擔。