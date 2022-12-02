「孤狼」死因研訊續審　庭上公開遺書要求海葬

去年7月1日男子梁健輝於銅鑼灣刺傷警察後自戕死亡，其死因研訊今天（2日）於死因裁判法庭繼續。今天的研訊首次披露死者遺書，他表示希望將遺產及強積金捐給記者組織，又向家人説「如有任何問題或遇到阻撓，不必勉強，見一陣之後都係燒」。

國安處偵緝警員劉錦釗作供，他負責讀取當日案發現場地下檢獲的8隻USB記憶棒，其中1隻記憶棒損壞，另外7隻的內容全部相同，每隻均載有10張相片及4個文字檔案。其中8張相片從不同角度拍攝涉案兇刀，另1張相片是手繪兇刀收藏在大腿的情況，顯示刀柄上的夾將刀夾在內褲褲頭，裁剪過的膠文件夾覆蓋著刀刃，還有封箱膠紙將膠文件夾貼在大腿上。還有1張死者生前拍攝的證件相，相中人戴方框眼鏡、蓄清爽利落短髮、穿整齊的西裝打領呔，微笑望向鏡頭。

記憶棒4個文字檔案分別名為「公開的私事」、「後事」、「致香港警察」及「致香港Uncle Auntie」。死者向同事致歉，希望大家諒解他無法預先辭職，日常工作事務已安排好，並交代已預留了代通知金。死者向家人交代身後事，表示希望海葬及選用環保棺木，並列出想揀選的棺木款式。

案件編號：CCDI-555/2021