涉緊捉學生手臂致瘀傷　小學署理副校長被控虐童受審

小學署理副校長涉嫌在授課期間，用手捉緊小六男生的手臂，致對方臂瘀傷。他否認1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，今天（2日）在東區裁判法院受審。事主男童在錄影會面供稱，當日臨近放學時間，他不事先詢問被告就離開座位，以及在抄寫家課冊後掟筆。被告見狀便捉緊他手臂將他拉往牆邊，事後又主動問他要否敷冰及通知家長。

52歲被告高偉業，報稱任職教師。控罪指他於2021年4月30日，在某學校身為對男童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X而可能導致他受到不必要的苦楚。庭上播放男童X早前與社工會面的片段，X供稱當時正值常識課，由於播完影片，課室氣氛較為放鬆，X於是離座走到黑板前抄寫家課冊。當他抄寫後，將手中的原子筆掟到一旁無人使用的枱。及後被告大力捉緊X的手臂逾半分鐘，X被弄哭後回座，同學紛紛說「使唔使咁大力」。X到醫院驗傷後，發現其手臂有多處呈手指形狀的瘀傷。

X在接受盤問時，同意曾在放學踏出校門後，大喊「青山放監啦」，因而惹來其他的家長的投訴。他亦承認曾於放學後衝出馬路及與同學打架。針對掟筆的情況，X同意當時因為貪玩而想將原子筆擲回自己書桌，但是失手令筆撞到椅背後反彈。但是X不同意辯方說法，即該筆反彈到教師卓上後，被告捉住X是為要求他冷靜下來。不過X同意被告在下課後，有告誡學生要愛惜公物。

案件編號：ESCC 504/2022