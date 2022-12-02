保護瀕危物種條例龜速更新　議員倡加快修訂堵塞走私風險

為加強保護瀕危野生動植物，議員葛珮帆今(2日)要求環境及生態局完善《保護瀕危動植物物種條例》。就條例現時履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）規定，惟每次更新收錄新的瀕危物種，修訂需時長達1年半至2年，憂延遲條例修訂助長走私貿易，不法分子或趁物種未納入規管前取得相關許可證。

葛珮帆同時提出兩個建議，包括參考外國做法，設立相關的獨立科學機構，委託專家就野生動植物的國際貿易，以及保護當地物種向管理機構提供獨立建議；通過專業科研資源、人力及科學觀點，緩解非法管有或走私動植物衍生的問題。她認為，本港不乏具專業知識和經驗的環保組織、學者和野生生物專家，有助鑑定瀕危物種的及其來源地和年齡；保護本地生態系統，減低外來物種入侵或人畜共患病傳播的風險。

另外，葛珮帆又指，近年有人刻意錯誤地標籤魚翅貨品所屬的鯊魚品種，以逃避法律規管，誤導航空公司及船運公司在不知情的情況下運載受規管貨品。據悉，海外機構剛研發一款利用人工智能(AI)的應用程式，協助海關人員辨識受CITES管制及常見於魚翅貿易的鯊魚物種。她期望漁護署與海關加強合作，善用相關科技對進出口貨物進行檢查。