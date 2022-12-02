9月至11月平均氣溫26.4°C　為有紀錄以來最暖秋季

本港近日天氣溫差較大，在東北季候風影響下至前日(11月30日)才轉涼。天文台今日(12月2日)表示，由於影響華南的東北季候風大部分時間較正常弱，本港剛過去的11月遠較正常溫暖，該月平均最低氣溫攝影22度及平均氣溫攝氏23.4度，分別較正常值高攝氏1.7度及1.2度，是有紀錄以來11月的第2高及第3高。連同今年9月異常炎熱的天氣，天文台表示，今年9月至11月本港經歷了有紀錄以來最暖的秋季。

天文台表示，今年9月至11月的平均最高氣溫為攝氏29.2度，平均氣溫為攝氏26.4度，兩者均為有紀錄以來同期最高紀錄。此外，平均最低氣溫為攝氏24.4度亦是同期最高紀錄之一。歸因於11月初與熱帶氣旋「尼格」相關的降雨，該月遠較正常多雨，全月總雨量為130.8毫米，多於正常值39.3毫米超過3倍。該月亦異常陰暗，總日照只有100.3小時，較正常值172.3小時少42%，是有紀錄以來11月份的最低。

受東北季候風及尼格的共同效應影響，月初本港風勢頗大及有幾陣驟雨，隨着尼格靠近，11月2日下午天文台發出8號烈風或暴風信號。是自1946年有紀錄以來，第3個需要在11月發出8號風球的熱帶氣旋。受高空反氣旋影響，除有薄霧及幾陣雨外，本港在上月28日天氣轉為大致天晴及日間炎熱，天文台當日下午錄得該月最高的攝氏28.6度，隨着一道位於華中的冷鋒向南靠近華南，並於30日早上橫過廣東沿岸。受相關的強烈東北季候風影響，本港當日大致多雲，風勢頗大，天氣轉涼，氣溫在中午後持續下降，天文台在晚上錄得全月最低的攝氏18.3度。