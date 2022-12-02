漁農業基金支援不足　議員質疑難助業界發展

政府雖在施政報告提出漁農業可持續發展藍圖，但本地漁農業轉型仍未得到足夠支援。立法會財務委員會(2日)通過將「農業持續發展基金」 及「漁業持續發展基金」的核准承擔額由各5億元增加至各10億元。漁農界議員何俊賢反問「振興一個行業10億夠唔夠？」強調業界對金額的期望有差距。

何俊賢指對每個生產單位的資助上限提高，由3萬元增至5萬元，其實僅增加2萬元，成效不大。直言只可暫時有器材提升，但對振興行業有困難，認為基金提高至20億至30億元都不過分。他指小規模農場就想立即申請，但大規模就「懶得申請幾萬蚊資助」。政府回應指，擁有多於一個生產單位的漁農民本只可申請1筆資助，但通過後可申請2筆資助，日後會再諮詢如何優化計劃。

盧偉國指要以「輕鬆角度」談論，稱本周三用本地黑毛豬製作叉燒帶回立法會讓議員午餐「加餸」，但很多同事投訴去到已經食完，皆因他屋企廚房不夠大。他指本地豬農培養很好的黑毛豬，豬農辛苦經營但本地只剩雙位數的豬農，斥政府政策矛盾，一方面趕絕農民、一方建設搞農業園，直言香港75%土地閒置，郊野公園邊陲地帶一定匹配漁農業。

另外，財會亦通過將「元朗近丹桂村公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程」提升為甲級，涉款約20.684億元。