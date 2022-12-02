3人被控「三罷」日集結旺角　官判2人脫罪1人罪成

2019年11月11日有人發起「三罷」，多處爆發警民衝突。事隔近2年半後，警方落案起訴3名男子，指他們當日在旺角花園街參與非法集結，其中1人另涉管有火機及天拿水。3人否認控罪經審訊後，其中2人今天（2日）在九龍城裁判法院被裁定罪名不成立，另1人罪成須還押2周至12月16日判刑，期間索取其背景報告。

3名被告依次為黎銳波（36歲、廚師）、林澤光（36歲、司機）及羅毅強（25歲、核數師），3人被控於2019年11月11日在旺角花園街一帶連同其他身份不詳的人非法集結。林澤光另被控1項管有物品意圖損壞財產罪，指他同日在花園街一帶保管或控制1個打火機、1塊布和1個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖在無合法辯解的情況下使用該等物品，以損壞屬於他人的財產。裁判官今天裁定林2項罪成，黎及羅則無罪獲釋。

裁判官裁決時，接納拘捕林的總督察及警員的證供。林作供稱當日答應替一名客戶清潔客貨車擋風玻璃污漬及打蠟，而到旺角購買有關用品，其所帶的布及天拿水均以此為用途，亦非與打火機放在一起。裁判官考慮後，則認為林的證供只是砌詞狡辯及杜撰出來，指其證供並非真相而拒納，他所帶的布及天拿水可以混合成為汽油彈，他身上有該些物品而處於集結人群當中，可使其他集結人士有更利害武器對付警員，是為推進受禁行為而行事，遂裁定林罪成。至於另外2名被告，裁判官考慮拘捕他們的警員的證供後，認為不能穩妥接納有關證供，故裁定他們罪名不成立。

案件編號：KCCC 982/2022