債台高築向女友姨仔騙財　革職警認罪被判囚2年

因逼兒子同看色情影片自瀆，今年10月在高院被判囚4年的48歲被革職前男警，另涉1宗欺詐案中。案情揭發他原來債台高築，欠債342萬港元。之後他用不同藉口騙取姨仔等人款項，包括訛稱兒子肝臟生蟲擴散上腦，須買藥做手術；及偷走夾萬內屬於同居女子的首飾，然後再謊稱夾萬內有「污糟嘢」，着她不要打開。他在本周三（11月30日）於區院承認24項欺詐及1項盜竊罪，今天被判入獄24個月。法官指迫子自瀆案件牽涉性罪行，性質和本案截然不同，受害人亦不相同，故下令20個月刑期與高院案分期執行。換言之，他須加監20個月。

代號「FSL」的匿名被告現年48歲，在這宗欺詐案中，涉款共約107萬港元，案發時段由2015至2019年9月。案情顯示，被告多次向其妻子的妹妹借錢，訛稱其12歲兒子肝臟生蟲，要做激光手術杜蟲，又指肝蟲鑽上腦要做手術，否則腦漿會從鼻孔流出。之後他結識另一女子，2人發展成同居關係，他向女子稱住所夾萬有「污糟嘢」，着女子不要打開，卻將夾萬內的首飾偷走。

案情續指，被告訛稱女子曾涉走私黃金，要求女友付律師費及結清關稅，同時聲稱警方正調查她銀行戶口，要她交出共8張提款卡和信用卡。女子隨後發現戶口有多宗未獲授權交易。被告另曾在網上接觸一名墮求職騙局的姓陳女子，聲稱可替她追回被騙金錢及個人資料，誘使陳向他付錢。另外，被告在2015至2016年間，向香港警察儲蓄互助社申請貸款時，曾隱瞞自己有共約342萬港元未償還的銀行或財務機構貸款，涉款共約44.4萬港元。

案件編號：DCCC 496/2021