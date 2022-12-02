護士認幫人偽造接種疫苗紀錄囚半年　同案被告監禁2至3個月

在社區疫苗接種中心工作的女護士，承認無替2個家庭6名市民接種疫苗，但向他們發出疫苗接種紀錄。她與1名獲得假接種紀錄的主婦早前承認串謀欺詐罪候懲，同案另有2名被告不認罪受審，案件今日（2日）在觀塘裁判法院分別作判刑及裁決。裁判官屈麗雯裁定不認罪的2名被告串謀欺詐罪成，各判監3個月，早前認罪的女護士則判監6個月，認罪主婦則判監2個月。

2名認罪被告包括何嘉雯（34歲、註冊護士）及廖凱殷（42歲、家庭主婦）。案中另外2名經審訊後定罪的被告為姊妹鄭雅怡（30歲、補習老師）及鄭斯蔚（25歲、小學教師），2人今天被裁定一項串謀欺詐罪成。而廖的母親蕭杏儀、父親廖國雄及家傭MARCELO Mary Ann Villeza原亦被控，但早前獲准簽保守行為。

早前認罪的2名被告同意的案情指，今年1月廖凱殷與何嘉雯吃晚飯時，提及其家人和外傭都擔心疫苗副作用，若不接種又會因疫苗通行證的實施而大大限制自由。何遂建議在不用打針下，為他們發出接種紀錄，廖同意。2月20日，何獲委任到九龍灣體育館社區疫苗接種中心擔任疫苗接種護士，同日早上8時許，廖氏3人和女傭一起到上述中心，何假裝為4人打復必泰，實際上棄置了針筒。及後，有其他護士檢查針箱時，發現多枝未被使用針筒。

案件編號：KTCC 429/2022