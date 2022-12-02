今增9996確診 輸入佔637宗 另多11患者亡

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(12月2日)本港新增9,996宗確診個案，包括9,359宗本地個案，以及637宗輸入個案。醫管局則新增11宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,560名新冠死者。另外，本地個案中，新增7宗XBB及4宗BQ.1.1亞系個案。

衞生防護中心表示，截至今日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7，以及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及117宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增15間院舍出現個案；涉及11間安老院舍及4間殘疾院舍，共有21名院友染疫，故有31名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有696間學校呈報共1,192宗個案，涉及988名學生及204名職員；有11間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。