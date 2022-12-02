財會通過司法人員加薪2.5%　議員對加幅感不滿

政府擬調整司法人員薪酬水平，由本年4月起上調2.5%。立法會財務委員會今(2日)召開會議，通過「2022至23年度司法人員薪酬調整」。有議員指出本地司法人員及法官工資很高，反問現時經濟狀況差，為何仍要加薪。

科技創新界議員邱達根指經濟下行，不少中小企「執都執唔切」，為何司法人員要加薪，又為何增加2.5%。他指司法機構工資都非常高，舉例美國的法官及司法人員工資按港元計算，月薪為5.8萬至18.7萬元不等；英國法官及司法人員工資按港元計算為7.2萬至21萬元不等。而香港法官及司法人員的工資則高達9.3萬至38萬元不等。政府回覆指不能與外國比較，皆因兩地生活水平、物價、住屋情況不一。邱對答覆不滿，稱有時需要與外國比較時，政府就比較；有時認為不需要比較時，政府就不比較，質疑政府以後需要研究如何撰寫報告。

議員黎棟國則指，政府每次調薪都考慮十多個因素，但其實並沒交代因素的比重，形容「完全係黑洞」，到最後大家只會關注薪酬趨勢調查，建議諮詢持份者意見，否則每一年都會辯論，來年又「傷大家感情、損害工作熱誠」。政府回應指機制已經沿用十多年，會向薪酬委員會反映意見。

相反，另一議員周小松則認為本次薪酬調整滯後，並質疑為何與公務員加薪一樣是上調2.5%，擔心造成人才流失。政府承認「今年遲咗少少」，在暑假後已經盡快到事務委員會討論，並指加薪會追回幅度，故無需擔心。政府又稱調薪考慮12個因素，並非機械式考慮，認為2.5%認為合理，引述司法機構指對加幅不表示反對。