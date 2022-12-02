藏含西藥藥膏被控管有未經註冊藥品　女中醫不認罪稱收錯藥

女中醫涉嫌管有多盒內含未標示的西藥成分「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」的藥膏，可能會引致肌肉萎縮等情況，因而被控為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品罪。案件今天（2日）在東區法院開審。

50歲被告宋勵君，被控於2021年10月21日，在灣仔天樂里9至17號兆豐大廈4樓B室，為銷售、分發或其他用途而管有未經註冊的藥劑製品，即30盒黃色藥膏。被告在案件提訊階段時，原本打算認罪，並在求情信解釋自己當時並非下單購買這款藥膏，只是內地供應商錯誤發貨，而她未有時間檢查貨品就已經被警方拘捕。惟法庭當時聽取上述解釋後，決定不接納她的認罪答辯，案件至今日開審。

法庭裁定表證成立後，被告選擇作供，表示她當時有1名病人有皮膚問題，她跟身處廣州的大學師兄商量後，認為可用1種黃色的藥。師兄把藥寄給她，她把藥放在診症室，她尚未取去化驗，衞生署人員便上門巡查。被告稱直至檢驗結果出爐，她才知道寄錯了不同的藥，強調她原本欲購置的藥不含西藥成分。案件現押後至12月14日續審。

案件編號：ESCC 1036/2022