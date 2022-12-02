《明報》刊內地集會評論文章　保安局斥混淆視聽

《明報》再被指誤導公眾，該報今日(2日)刊登一篇由前電台主持人曾志豪撰寫、題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」的評論。保安局下午發新聞稿批評，指作者漠視有關事實，甚至質疑有關觀察和警示，在文中刻意淡化本地社會出現的不穩定徵兆，無視市民被唆擺煽動參與涉嫌危害國家安全活動的後果，局方對此深表遺憾。

保安局發言人指，有關評論作者將香港近日有人在網上號召以紀念烏魯木齊事件為名、試圖煽動針對中央的活動，與內地發生的一些事情刻意混為一談，混淆視聽，淡化在香港出現的不穩定徵兆，容易令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性。局方早前亦清楚指出，有關活動經網上號召，包括一些以反華為主的社交平台內策動，有高度組織性，一些2019年「黑暴」出現過的積極分子亦參與其中，呼籲市民切勿被煽動參與。

發言人續指，本港市民有知情權，局方亦有責任告知市民其掌握的情況。而有關作者亦曾透露已離開香港，呼籲市民提高警覺，因有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。