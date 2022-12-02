入境處反黑行動拘9人　1名印尼籍假難民判囚15個月

入境處今日(1日)表示，在本周其中3日於全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕8名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。其中一名非法勞工是持「行街紙」的印尼籍假難民，並於昨日(1日)經審訊後，判處15個月監禁。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了13個目標地點，包括裝修中單位、餐廳及零售店鋪等，共拘捕6名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於西區搜查了15個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕2名懷疑非法勞工，其中一名女子是「行街紙」，她於11月28日被捕，當時在鴨脷洲一間餐廳內從事清潔工作，及後發現她為免遣返聲請人士，她昨日在沙田裁判法院審訊，被控違反逗留條件及在港非法接受僱傭工作，被判監禁15個月。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，違例者可被處罰款50萬港元和監禁10年。